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- ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı

- ATM’de işlem yaparken baltalı saldırıya uğradı

-Baltalı saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

( NEW YORK ) NEW YORK

Sosyal Medya Hastane Güvenlik Kamerası Gözaltı Saldırı 


- ABD’nin New York kentinde 51 yaşındaki adam ATM’de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin baltalı saldırısına uğradı. ABD’nin New York kentinde yer alan Manhattan bölgesindeki Broadway Caddesi yakınlarındaki Beaver Caddesi’nde bulunan Chase Bank girişindeki ATM’de işlem yapan 51 yaşındaki adam, kimliği belirsiz bir şahsın baltalı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan 51 yaşındaki adam, balta darbelerinin ardından kanlar içinde kalırken hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Olay 15 Ağustos’ta yaşanırken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri bugün ortaya çıkmasının ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde, saldırganın çantasından bir balta çıkardığı ve ATM’de bulunan adama defalarca balta ile vurduğu ve balta darbelerinden kendini korumaya çalışan adamın kanlar içinde kaldığı görüldü.
Saldırgan daha sonra ise ATM’lerin ekranlarını kırmasının ardından baltasını bırakarak olay yerinden ayrıldı. Saldırıya uğrayan adam basına verdiği demeçte, "Orada baltayla bir adam vardı ve kafama ve bacağıma vurdu" dedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, baltalı saldırganın dün geç saatlerde gözaltına alındığı aktarılırken, baltalı şahsın adama neden saldırdığı bilinmiyor.
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