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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ATM'de gaspçı dehşeti kamerada: 'İyi çekin de güzel çıkalım'

ATM'de gaspçı dehşeti kamerada: 'İyi çekin de güzel çıkalım'

Gaspçının ATM önünde saldırı anı

Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı Basın Mensupları 

-Olay gecesi yaralanan Murat Usunmaz ambulansta
-Adliyeye getirilen zanlı S.S ve gazetecilere sataşma detayı

( ADANA ) ATM'de gaspçı dehşeti kamerada: "İyi çekin de güzel çıkalım"- Adana'da, ATM'de para yatırmak isteyen bir genç, bıçaklı saldırgan tarafından yaralanıp gasp edildi- Gencin gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı- Adliyeye sevk edilen gaspçı, basın mensuplarına da "Güzel çekin" diyerek sataştı ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde ATM'de para yatırmak isteyen bir kişi, bıçaklı saldırgan tarafından gasp edildi. Gencin gasp edilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Alınan bilgiye göre, olay 26 Mart Cuma günü saat 23.00 sularında Irmak Caddesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Murat Uzanmaz adlı genç elindeki bin 100 TL parayı hesabına yatırmak istedi. Bu sırada arkasından elinde bıçakla gelen S.S M.U’nun önce boğazına bıçakla sarıldı ardından elindeki parayı gasp etmeye çalıştı. O sırada Murat Usanmaz adlı genç elindeki parayı vermemek için direndi. Usanmaz bu sırada elinden yaralandı. Gasp zanlısı, Uzanmaz'ın elinden yere düşen bin 100 TL parayı yerden alarak kaçtı. Gasp anları ve saldırıya uğrayan gencin gaspçı ile mücadelesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Kent Güvenlik Sistemi (KGS) görüntülerini inceledi. Olay yerine gelen Murat Usanmaz'ın babası Zekeriya Usanmaz oğlunun ATM önünde para yatırmak için geldiğini ve o sırada saldırıya uğradığını söyledi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın hemen ardından yaptığı çalışmanın ardından 24 saat geçmeden olayın şüphelisi S.S'yi gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarına da "Güzel çekin" diye sataştı. (BRL-
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