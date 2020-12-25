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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Atatürk Parkı ışıl ışıl oldu

Atatürk Parkı ışıl ışıl oldu

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Efes Yılbaşı Kardan Adam Yeni Yıl Irak 

-PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR DETAY
-AİLELERLE ROP.
-PARKTAN DETAY

( BİLECİK -ÖZEL-DRONE) BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezinde yapılan Atatürk Parkı, yapılan ışıklandırma çalışmaları ile yılbaşına hazırlandı. Işıl ışıl olan Atatürk Parkı havadan böyle görüntülendi.Belediye Başkanı Semih Şahin’in, "Bilecik Rahat Nefes Alacak’’ düşüncesiyle gerçekleştirilen Atatürk Parkı, yeşil alanları, dinlenme noktaları ve ışıklandırma sistemleriyle yılbaşına hazır hale getirildi.
Başta çocuklar ve gençler olmak üzere vatandaşların açıldığı ilk günden bu yana yoğun şekilde zaman geçirdiği Atatürk Parkı, gerek Bilecikliler tarafından gerek kentti ziyaret eden vatandaşların fotoğraf karesinde yer almaya başladı.
Atatürk Parkı’nda yer alan ve vatandaşların fotoğraf çektirdiği kardan adam heykeli, yılbaşı ağacı ve figürleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik Amirliği çalışanları tarafından yapılarak, parkın birçok noktasını süsledi. Belediye Başkanı Semih Şahin, Atatürk Parkı’nı vatandaşların hizmetine sunmuş olmanın mutluluğu yaşadığını belirterek, tüm Bilecikliler ve vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik etti.Yapılan çalışmalar sonrası ışıl olan park havadan görüntülenirken, oluşan renk cümbüşü adeta kendisine hayran bıraktı.
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