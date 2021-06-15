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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ataşehir’deki kadın cinayetinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Ataşehir’deki kadın cinayetinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Güvenlik kamerası

Kadın Cinayeti Olay Yeri İnceleme Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de kimliği belirsiz kar maskeli 3 kişi tarafından Holding binasının önünde gasp edilen Sibel Koçan aralarında çıkan arbede sonucu başından vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sibel Koçan (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere SAS Holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu başın vurularak hayatını kaybetti. Sibel Koçana yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel Koçanın hayatını kaybettiğini belirledi. Sibel Koçana yardım etmeye çalışan Aydın Mert’in ise Hastaneye kaldırıldı. Aydın Mert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Holding binasının önüne araçla 3 şahıs geliyor. Sibel Koçanın otomobilin bagajından çanta almaya çalıştığı sırada şahıslar havaya ateş açarak para dolu çantayı almaya çalışıyor. Yaşanan arbede de şahıslardan birisi Sibel Koçanın kafasına ateş açarak çantayı otomobile koyduğu gibi hızla olay yerinden uzaklaşıyor. (AZ-
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