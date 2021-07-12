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Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada

Ataşehir’de takla atan sürücüsüz otomobil kamerada

güvenlik kamerası görüntüsü

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

-sürücünün araçtan inişi
-aracın hareket etmeye başlaması
-aracın takla atışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ataşehir’de park halindeki otomobil, bir süre sonra hareket ederek kaymaya başladı.
Kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DIM 146 plakalı aracın sahibi otomobilini park ederek aracından indi. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir süre sonra hareket etmeye başlayan otomobil, sol şeritteki kaldırıma çıkıp merdivenlere çarparak takla attı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazanın ardından takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Takla atan araç güvenlik kamerasına yansıdı Caddedeki kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sürücü park ettiği araçtan iniyor ve ardından otomobil hareket ederek kaldırımdaki merdivenlere çarptıktan sonra takla atıyor. (BC-
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