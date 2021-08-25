Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar

Ataşehir’de pes dedirten hırsızlık : Rögar kapağını böyle çaldılar

Güvenlik kamera görüntüsü

Güvenlik Kamerası Rögar Kapağı Polis Ekipleri Ölümlü Kağıt Toplayıcısı 

-Rögar kapağının çalınması
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir’de kağıt toplayıcısı 2 şüpheli, rögar kapağını çalarak götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü gece saat 04.05 sıralarında Ataşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kağıt toplayıcısı gözüne kestirdikleri yaklaşık 40 kiloluk demir rögar kapağını çaldı. Çaldığı rögar kapağını hurda niyetine satacağı düşünülen kağıt toplayıcısının bu davranışı, olası bir ölümlü olaya da davetiye çıkardı. Yaşanan o anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüleri izleyenler bu kadarına da pes dedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AZ-CGK-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı