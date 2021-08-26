Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada

Ataşehir'de kadının telefon çaldığı anlar kamerada

kadının telefonları alması

Siyah Beyaz Kamera Güvenlik Kamerası Hamile Kadın Asker 

-kadının dükkandan çıkması
-telefoncu detay
-röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir’de telefon tamiri ve satışı yapan bir iş yerine giren 4 kişiden 3’ü iş yeri sahibini oyalarken içeride bulunan hamile kadın tezgahta bulunan 4 telefonu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde telefon tamiri ve satışı yapan bir işyerine giren 4 kişi dükkandan toplam değerleri 15 bin TL olan 4 telefonu çaldı. 3 erkek ve 1 kadından oluşan grup, erkekler işyeri sahibini oyalarken arka tarafta bulunan hamile kadın tezgahta bulunan telefonları alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının kaçmasından saniyeler sonra telefonlarının çalındığını fark eden işyeri sahibi neye uğradığını şaşırdı. Aynı kişilerin o gün içerisinde 5 dükkandan aynı yöntemle telefon çaldığı iddia edildi. İş yeri sahibi Abdullah Çoban, “ Akşam saat 19.00 civarıydı ben kasa bankosunun önünde oturuyordum iki kişi dükkana girdi birisi telefonunun bozuk olduğunu, oyun oynarken telefonun ısındığına söyledi.

Daha sonra siyah beyaz tişörtlü birisi içeriye geldi ve askere gideceğini ve telefonu yaptırıp bu akşam alması gerektiğini söyledi ben de o arada toptancılarla irtibata geçtim. O arada arkadaki bayan geliyor o esnada da 3 kişi önümü kapatıyorlar ve kadın da telefonları alıp gidiyor. Onlar gittikten sonra ben tezgahın yanından geçerken telefonların olmadığını gördüm. Daha sonra güvenlik kamerasını izleyince olayı fark ettim daha sonda olayı polise bildirdim. dedi”
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor
Hamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktıHamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı