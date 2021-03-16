Atakule şehit ailelerine destek amacıyla ışıklandırıldı

- Ankara'nın simgesi Atakule şehit ailelerine destek amacıyla "Şehitlerimizin aileleri bizlere onların emanetidir” mesajıyla ışıklandırıldı. Atakule, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfının (EMŞAV) şehit ailelerine yönelik mesajını vermek amacıyla mavi ışıkla aydınlatıldı. Kulenin tepe kısmındaki ekranda "Şehitlerimizin aileleri bizlere onların emanetidir" mesajı yer aldı.(MKM-
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