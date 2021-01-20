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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aşkını karlara böyle çizdi

Aşkını karlara böyle çizdi

OTOMOBİLİN MANEVRA YAPARKEN ÇİZDİĞİ MOTİFİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA )- Bursa'da bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı BURSA

Sosyal Medya Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir otomobilin karla kaplı yolda manevra yaparken yerde çizdiği çift kalp motifi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü, izleyenlere "aşkını karlara yazdı, farkına bile varmadı" dedirtti. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası geçirdiğimiz soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak bir görüntü kaydetti.
Sabahın erken saatlerinde aracıyla yola çıkan bir kişi kameranın bulunduğu alanda tamamen karlı kaplı alanda geri manevra yaparken farkında olmadan tekerlekleri yan yana iki kalp figürü çizdi. Olan bitenden haberi bile olmayan sürücü yoluna devam etti. Güvenlik kamera kayıtlarından görüntüleri izleyen iş yeri sahibi aşkını karlara yazdı farkına bile varmadı notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. (AU-İHS)
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