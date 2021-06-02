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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda devriye aracına çarptı

- Aşırı hız yapan alkollü sürücü, boş yolda devriye aracına çarptı

-Sarhoş sürücünün devriye aracına çarptığı anlar

(WASHINGTON) WASHINGTON

Alkollü Sürücü Araç Kamerası Araç Kullanmak Emniyet Kemeri Emniyet Şeridi 


- ABD’nin Illinois eyaletinde aşırı hız yapan alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü, boş olan yolda devriye aracına çarptı. ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Moline kentinde cipi ile aşırı hız yapan sürücü, boş olan yolun emniyet şeridinde bekleyen otoyol devriye aracına çarptı. Kaza sonrası yuvarlanan araçtan çıkarılan sürücü Matthew Scherer’in, polis tarafından yapılan kontrol ile alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Kazada devriye aracında bulunan polis memurunun ise hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Scherer’in, alkollü, ehliyetsiz ve emniyet kemeri olmadan araç kullanmak da dahil olmak üzere birden fazla suçla yargılanacağı açıklandı. Kaza anı ise devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
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