Aşırı hız mahalleyi savaş alanına çevirdi

-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Vatandaş röp.

-Detaylar



( DENİZLİ - ÖZEL) DENİZLİ



- Denizli’de aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetin kaybedince ortalığı savaş alanına çevirdi. Park halindeki araçlara çarpmasına rağmen duramayan otomobil, son olarak beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut E., yönetimindeki 20 ACV 600 plakalı otomobili aşırı süratli girdiği virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan dönerek ilerleyen otomobil, önce park halindeki otomobile çarparak yaklaşık 5 metre savurdu. Park halindeki otomobile çarpmasına rağmen duramayan otomobil park halindeki diğer araçlara ardından beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Fren sesi ve ardından gürültüyü duyarak yola bakan vatandaşlar, otomobil içerisindeki yaralı sürücüye yardım etmek için olay yerine koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı sürat nedeniyle kontrol çıkarak park halindeki diğer araçlara çarpan otomobil, bir işyerine ait güvenlik kamerasına takıldı. Hızlı bir şekilde araçlara çarpan otomobilin, son olarak aydınlatma direğine çarparak durabildiği anlar görüntülerde yer aldı. “Balkondan baktığımda direkteki teller sallanıyordu” Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Aykut E.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Fren sesi ve gürültüyü duyarak kazayı gören Hasan Can Emir, “Biz evde oturuyorduk. Burada bazen hızını alamıyorlar. Önce bir fren sesi geldi. Ben balkondan baktığımda direkteki teller sallanıyordu. Ben ilk dükkana girdiğini düşündüm. Dışarı çıkıp baktığımda bir araba burada diğer araba yan dönmüştü. Biz gürültüyle farkına vardık. Kazada 4 araba hasar gördü” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (FP-MB-



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