Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

Kavga anı güvenlik kamerası

( İSTANBUL - ÖZEL)- İki grup sokak ortasında birbirine girdi, mahalleli ayırmakta güçlük çekti İSTANBUL

Kamera Güvenlik Kamerası Alabalık Şili 


- Arnavutköy’de yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekti. Kalabalık grubun dakikalarca kavga ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, 4 Temmuz günü 00.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören mahalleli sokağa inerek kavgayı ayırabilmek için uzun süre uğraştı. Taraflar karşılıklı birbirlerini darp ederken, ayırmak için araya giren mahalleli ise zor anlar yaşadı. Vatandaşların çabaları sonrasında ayrılan grup, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a