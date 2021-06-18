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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Arnavutköy’de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Arnavutköy’de merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Düşme anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Kaldırım Taşı Yaşlı Adam 

-Olay yerinden detaylar
-Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Arnavutköy’de dengesini kaybederek merdivenden düşen yaşlı adam ağır yaralandı İSTANBUL

- Arnavutköy’de merdivenlerden yuvarlanarak kafasını kaldırım taşına çarpan yaşlı adam ağır yaralandı. Olay, dün gece Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cemallettin D. (50) arkadaşları ile alkol aldığı esnada dengesini kaybederek merdivenler aşağıya yuvarlandı. Merdivenden yuvarlanan ve kanlar içinde yerde yatan Cemallettin D. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında orada bulunduklarını söyleyen vatandaşlar şahsın alkol aldığı esnada eşi ile tartışmaya başladığını ve tartışma sonrasında eşi tarafından itilerek düşürüldüğünü iddia etti. İddialar üzerinden inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet ekipleri cadde üzerinde bulunan onlarca kamerayı inceleyerek şahsın itilmediğini dengesini kaybederek düştüğünü tespit etti. Yaralı adamın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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