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Arnavutköy’de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Arnavutköy’de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada

Arnavutköy’de kaymakamlık binası önünde silahlı saldırı kamerada

Kurşunlanmaya çalışılan aracın sokağa girmesi

Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kaymakamlık Saldırı 

-Olay yeri inceleme ekipleri
-Polis güvenlik önlemleri
-Olayla alakası olmayan araca isabet eden kurşunlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Otomobili takip eden şüpheliler, kurşun yağdırdı: Oradan geçen bir kişi kurşunlardan eğilerek kurtuldu- Saldırıda hedef olmayan araçlarda bulunan vatandaşlar son anda kurtuldu- Saldırı anı kameraya böyle yansıdı İSTANBUL

- Arnavutköy’de kaymakamlık binasının bulunduğu cadde üzerinde meydana gelen olayda bir otomobili takip eden şüpheliler, caddeyi kurşun yağmuruna tuttu. Olayla alakası olmayan araçlarda bulunan kişiler son anda kurtulabilirken, saldırı anı kameraya böyle yansıdı. Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobili takip eden başka bir otomobil de bulunan birkaç kişi, kaymakamlık binasının olduğu caddeye giren otomobili kurşun yağmuruna tuttu. O sırada oradan geçen bir kişi eğilerek kurtulurken, silah seslerinin yükseldiği caddeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis hızla uzaklaşan saldırganların peşinde düştü. Olay yeri inceleme ekipleri ise cadde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Öte yandan saldırı anı ve bir vatandaşın eğilerek kurşunlardan korunduğu an güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla alakası olmayan bir otomobilin koltuk hizasına kurşun isabet etti Olay anında cadde üzerinde bulunan ve yaşananlar ile hiçbir bağlantısı olmayan bir araca isabet eden kurşunlar arka camdan girerek şoför koltuğunun olduğu noktaya isabet etti. Otomobil sürücüsü kurşunları fark ettiği esnada eğilerek kurtulabildi.
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