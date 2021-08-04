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Arnavutköy’de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Arnavutköy’de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı

Arnavutköy’de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) - (Özel) İSTANBUL

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- Anavutköy’de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kişi apartmanın kapısının açık olduğunu ve içeride bisiklet olduğunu fark etti. Bisikleti fark eden 2 kişiden biri apartmandan içeriye girdi ve bisiklete binerek hızla uzaklaştı. Hırsızların o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (BT-RU
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