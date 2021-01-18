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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ardahan’da özlenen kar yağışı başladı

Ardahan’da özlenen kar yağışı başladı

-Kar yağışı görüntüsü

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Allah Hanlı Kar Yağışı 

--Belediye ekiplerinin çalışması
--Vatandaşlar ile röp.
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahanlılar, bu sabah güne kar yağışı ile başladı.
Kent merkezi, yoğun kar yağışında kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kar yağışının mutluluğunu yaşadı. İlimdar Yılmaz kar berekettir diyerek, ’’Uzun zamandır yağmıyordu ve iyi oldu kar yağışı. Yoksa kuraklığın sebebi olacaktı. Yerin ve toprağın su alması çok önemli. Çünkü kar berekettir’’ dedi Ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizleyen esnaf ise, "Kar yağışını bekliyorduk ve bu da oldu. Geç yağdı ama buna da şükür inşallah böyle devam eder" dediler. (OY-ÖB)
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