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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ardahan'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

Ardahan'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

-Kar yağışı sonrası beyaza bürünen kentten görüntü

Kar Sürprizi Hanlı Kar Yağışı 

--DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Nisan ayında kar yağışı Ardahanlılarda sürpriz etkisi yarattı. Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde kar sürprizi yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi. (OY-
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