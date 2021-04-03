Ardahan'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Nisan ayında kar yağışı Ardahanlılarda sürpriz etkisi yarattı. Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde kar sürprizi yaşandı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi. (OY-



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