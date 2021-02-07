Aranan DHKP-C üyesi, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alındı



- İstanbul'daki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler arasında ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan aranan DHKP-C’li Ali H.A.’nın da olduğu ortaya çıktı. Örgütün ‘gençlik yapılanması’ içinde faaliyet gösteren şüphelinin, İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve rektörün üniversiteden çıkışının engellenmesinin ardından çıkan olayları gerekçe göstererek Kadıköy’de düzenlenen eylemlerde 159 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 79'u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu ileri sürülmüştü. Hakkında suç kaydı bulunan ve örgüt üyeliğinden aranan bir isim daha ortaya çıktı. ‘Silahla Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan arandığı sırada Kadıköy’deki eylemlerde gözaltına alınan DHKP-C üyesinin, örgütün ‘gençlik yapılanması’ içinde çok sayıda eyleme karışan Ali H.A. olduğu belirtildi. Örgüt üyesi A.’nın, çok sayıda yasadışı eyleme katıldığı ileri sürülürken, karıştığı olaylar arasında 2020 yılının 27 Ağustos tarihinde DHKP-C’yle bağlantılı ölüm orucundaki bazı avukatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı'da bulunan konutunun çevresindeki eylem de yer alıyor. O tarihte düzenlenen eyleme katıldığı sırada gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.’nın, uzun süreden bu yana hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle arandığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu devam eden şüphelinin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



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