Araçları sollamaya çalıştı, park halindeki araca böyle çarptı

-Kaza anı

-Kazanın meydana geldiği yerden aktüel görüntü



( BURSA -ÖZEL)- Araçların yanında yürüyen vatandaş kazadan kıl payı kurtuldu- Önce park halindeki araca ardından seyir halindeki otomobile çarptı BURSA



- Bursa'da sıkışık trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet park halindeki araca çarptı. O anlar kameralara yansıdı. Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sıkışan trafikte diğer araçları sollamaya çalışan bir kamyonet sürücüsü park halindeki bir araca çarparak durabildi. Daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken kaza anı bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.



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