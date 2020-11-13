Araçlar kafa kafaya çarpıştı, araçtan inen çocuk koşarak uzaklaştı...O anlar kamerada

-ambulansın geri gitmesi

-çocukların ailelerinin çocukları teselle etmesi

-çocukların geri çağrılan ambulansla hastaneye götürülmeleri

-güvenlik kamerasında kazanın ardından çocuklardan birisinin araçtan inip koşarak araçtan uzaklaşması



( ANTALYA )- Kafa kafaya çarpışan otomobilden inip koşarak kaçtı ANTALYA



- Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüleri ve otomobilde bulunan 3 küçük çocuk kazayı ucuz atlattı. Kavşakta meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza yapan araçtan çıkan çocuğun koşarak uzaklaştığı gözlendi. Kazadan bir süre sonra ağrı hisseden yaşları 6-8 arasında değişen 3 küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Kaza Sarılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Ersoy Bulvarı’nda sarılar istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Ömer Güçtekin’in kullandığı Hyundai marka 07 AID 338 plakalı otomobil ile 3020 sokaktan Muhittin Ersoy Bulvarına çıkmakta olan Murat Dalgıç’ın kullandığı Ford marka 07 AHC 205 plakalı otomobilin kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi refüje çıkarken, her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, trafik, itfaiye kurtarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yapan sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunanlar yaralanmadıklarını belirtince 112 sağlık ekibi geri döndü. Kazadan kısa bir süre sonra otomobillerden birisinde bulunan ve kazanın ardından korku içerisinde gelen ailelerine koşan Rabia Güçtekin (6), Hüseyin Güçtekin (8) ve Yiğit Taha Darıcı (7) isimli çocuklar, bir süre sonra bir yerlerinin ağrıdığını söyleyince olay yerine yeniden 112 ekibi çağrıldı. Küçük çocuklar ambulansa alınarak kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Çocukların durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri bildirildi.





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