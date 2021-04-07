Araçlar kafa kafaya böyle çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 28. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 BT 272 plakalı ticari araç ve 21 GH 849 plakalı otomobil kontrolsüz kavşağa hızla girince kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kaldırıma çarparak duran araçlarda 2’si çocuk, 2 kadın 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza anında kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Öte yandan kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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