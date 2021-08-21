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Aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti...O anlar kamerada
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti...O anlar kamerada

Aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti, hiçbir şey olmamış gibi devam etti...O anlar kamerada

Yolda yatan köpeğin görüntüsü

İlk Müdahale Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Hayvan Barınağı 

-Aracın, köpeğin üzerine doğru gelmesi
-Aracın köpeğin üzerinden geçmesi
-Köpeğin acı içinde çırpınması
-Aracın uzaklaşması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araç sürücüsünün pikabıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi, tepkilere yol açtı. İlçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokaktan geçen bir aracın, yolun ortasında yatan bir köpeğin üzerinden hiç durmaksızın geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde, aracıyla köpeğin üzerinden geçen sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi, hayvanseverlerin ve izleyenlerin tepkisine yol açtı. Acı içinde çırpınan köpeğin olaydan sonra Tarsus Belediyesi ekiplerince götürüldüğü hayvan barınağında ilk müdahalesinin yapıldığı, iki kalça kemiğinin kırıldığı anlaşılan hayvanın, daha sonra Adana'da bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. (ERY-HSK-
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