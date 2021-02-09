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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aracıyla kafeye girdi, çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu

Aracıyla kafeye girdi, çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu

-ARACIN KAFEYE GİRMESİNDEN GÖRÜNTÜ

Hastane Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Direksiyon Kadın Sürücü 

--KAFEDE BULUNAN ÇALIŞANIN ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULMASINDAN GÖRÜNTÜ
--KAFEDEN DETAYLAR
--KAFE SAHİBİ DOĞUKAN ŞEBİN RÖP

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir araç kafeye girerken, kafede çalışan kadın ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza Arabayatağı Mahallesinde meydana geldi. Yakında bulunan bir hastaneye gelen kadın sürücü, hastaneden 16 AHS 798 plakalı aracıyla ayrıldığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi. Aracın kafeye girmesi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aracın mekâna girdiği esnada kafede çalışan bir kadının ölümden saniyelerle kurtulması da güvenlik kameralarına yansıdı. Kafede büyük hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kafe sahibi Doğukan Şebin, "Kadın şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek kafeye girdi. Camlar kırıldı, araç demir direğe çarparak durabildi. İçeride bir çalışan ablamız o esnada temizlik yapıyordu. Ölümden kıl payı kurtuldu. Aracın sahibi iyi bir insan çıktı, masrafımızı karşılayacağını söyledi" dedi.

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