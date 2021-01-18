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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Araba hırsızları kısıtlama dinlemedi

Araba hırsızları kısıtlama dinlemedi

- Genel ve detay görüntüler

Akalan Güvenlik Kamerası Ticari Araç Hırsız Ekmek Teknesi 

-- Güvenlik kamerası görüntüsü
-- Röportaj

( İZMİR ) -- Evinin önünden ekmek teknesini çaldılar İZMİR

- İzmir’de 8 Ocak Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 04.00 sıralarında yaşanan olayda geçimini marangozlukla sağlayan bir vatandaşa ait ticari araç evinin önünden çalındı. Olay, Karabağlar ilçesinin Bozyaka semtinde meydana geldi. 8 Ocak günü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 04.00 sıralarında 4 kişi, Süleyman Maşa’nın evinin önünde duran 1997 model 35 AP 9373 plakalı ticari aracı çaldı. Yaklaşık 30 bin TL değerindeki aracın ekmek teknesi olduğunu söyleyen Maşa, “Sabah namazını kılmak için uyandığımda evin önünde duran aracımın yerinde olmadığını görünce paniğe kapıldım. Hemen polisi arayıp durumu bildirdim. Daha sonra güvenlik kamerasına bakınca alkollü olduğu belli olan 4 kişinin aracımı çalıp götürdüğünü gördüm” dedi.
Geçimini marangozluk yaparak sağladığını ifade eden Maşa, aracını çalan hırsızlara da seslenerek, “O araba benim ekmek teknemdi, belki beni görüp geri getirirler” diyerek hırsızlardan aracını geri getirmelerini istedi. Hırsızlık güvenlik kamerasında Süleyman Maşa’ya ait aracı çalan hırsızlar ise güvenlik kamaralarına yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 04.00 sıralarında olay yerine gelen 4 kişinin aracın kapısını zorla açmaları ve daha sonra aracı çalıştırıp olay yerinden ayrılmaları kameralar tarafından kaydedildi. (AG-
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