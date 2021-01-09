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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Apartta yaşayan genç kız yatağında ölü bulundu

Apartta yaşayan genç kız yatağında ölü bulundu

Olay yeri incelemeden görüntü

Genç Kız Polis Kamera Üniversite Öğrencisi Cinayet 

-aparttan görüntü
-ekiplerden görüntü
-fotoğraf

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de yakınlarının haber alamadığı genç kız yatağında ölü halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler incelemelerin ardından cinayetten şüphelenirken çevredeki güvenlik kameraları araştırılıyor.Olay, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı. Sonrasında yakınlarının eve geldiğine kapıyı zorla açarak yatağında cansız bedenini gördüler. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Yurtkölesi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar. Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.
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