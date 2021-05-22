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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Apartmanı kumarhaneye çeviren 20 kişi suçüstü yakalandı

Apartmanı kumarhaneye çeviren 20 kişi suçüstü yakalandı

Kumarhane içerisinden ve şüphelilerden görüntü

Para Cezası Güvenlik Kamerası Kumarhane Zabıta Polis Ekipleri 

-Güvenlik kamerasından görüntü
-Ev içerisinde arama yapılmasından görüntü
-Ele geçirilen para ve oyun kağıtlarından görüntü
-Şüphelilerin çıkarılmasından görüntü
-Kapının mühürlenmesinden görüntü
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesinden görüntü

( DENİZLİ -ÖZEL)- Apartmanı kumarhaneye çevirdiler, polislerden kendilerini güvenlik kamerası ile korumaya çalıştılar- Kumarhaneye çevrilen evde 20 şüpheliye toplamda 164 bin TL idari para cezası uygulandı DENİZLİ

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir 5 katlı apartmanda 3 daire kiralayarak kumar oynayan 20 kişi kumar suçüstü yakalandı. Apartmanın girişine 4 farklı güvenlik kamerası yerleştiren 20 şüpheliye toplamda 164 bin TL idari para cezası ve cezai işlem uygulandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda 3 daire kumarhaneye çevrilerek 20 şüphelinin kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan operasyonda kumar oyununda kullanılan toplamda 500 TL nakit para ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kumar oynamaktan 20 bin TL, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan dolayı maskeden 18 bin TL, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 63 bin TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 63 bin TL olmak üzere toplamda 164 bin TL idari para cezası ve cezai işlem uygulandı.Öte yandan yakalanmamak için apartmana güvenlik kamerası takan şüpheliler polis ekiplerinden kaçamadan suç üstü yakalanarak toplamda 20 şüpheli gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Apartmanda kiralanan 3 daire ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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