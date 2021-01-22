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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

- Apartmandan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmandan ayakkabı hırsızlığı olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Biri kadın, biri erkek iki şahıs ayakkabıları alıp hızla kaçtı.. Olay Sinanbey Mahallesi Mesudiye Sokağı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz kimlikleri meçhul biri kadın, biri erkek iki kişi apartmana geldi. Üst katta çıkan şahıslar evlerin önünde bulunan ayakkabıları alıp hızla apartmandan çıktı. O anlar saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Evlerinden çıkan vatandaşlar ayakkabılarının olmadığını görünce şok oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ayakkabıların çalındığı gören apartman sakinleri polise haber verdi. Polis zanlıları arıyor. (SA-MŞ)
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