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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da polis eğlence mekanları ve otelleri denetledi

Antalya'da polis eğlence mekanları ve otelleri denetledi

Boş sokak detay

Polis Havai Fişek Gösterisi Yılbaşı Havai Fişek Yeni Yıl 

-Sokaklardaki süslenen yılbaşı ağaçları detay
-Polisin otelleri denetlemesi
-Cumhuriyet meydanı detay
-Evlerinin balkonunda yılbaşı ağaçları detay
-Detaylar

( ANTALYA )- Antalya’da yeni yılda sessizliğe büründü, yılbaşı için süslenen ağaçlar geceye renk kattı ANTALYA

- Antalya’da, yılbaşı kısıtlamaları nedeniyle sokaklar boşaldı, vatandaşlar kutlamalarını evlerinden yaptı. Bazı vatandaşların havai fişek gösterisiyle, sokaklarda yılbaşı için süslenen ağaçlar geceye renk kattı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle bu akşam 21.00’da başlayan ve 4 Ocak 2021 pazartesi günü sabah 05.00’da sona erecek yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında, Antalya sokakları 2021 yılında sessizliğe büründü. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ekipler kent cadde, sokak ve meydanlarında adeta kuş uçurtmadı. Polis ekipler tarafından kentte tedbirler sıkı tutuldu. Ekipler, eğlence mekanları ve otellerde yılbaşı kutlamaları yapılıp yapılmadığı yönünde denetlemelerde bulundu. Sokağa çıkamayan Antalyalılar ise evlerinde yeni yıla buruk olarak girse de saatler 00.00’ı gösterdiğinde müziklerle kutlamalar yaptı. Bazı vatandaşlar havai fişek ve meşalelerle yeni yılı karşılarken, bazıları da balkonlarına çıkıp müzik eşliğinde dans etti. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında ise yılbaşı için süslenen ağaçlar geceye renk kattı. (SM-
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