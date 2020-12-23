Antalya'da 'korona partisi' dedirten görüntüler

-Eğlenceden detaylar (cep telefonu)

-Plazadan aktüel görüntü



( ANTALYA ) -- 50 kişilik gurubun terasta sıfır mesafeli meşaleli yılbaşı eğlencesi, görenlerin ağzını açık bıraktı- Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gurubun dar alanda sosyal mesafeyi hiçe saydığı ve çoğunun da maske takmadığı gözlendi ANTALYA



- Antalya’da yaklaşık 50 kişilik bir grubun korona virüsü tedbirlerini hiçe sayıp terasta sosyal mesafe ve maskesiz yılbaşı eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü. Meşale de yakan gurubun dar alandaki eğlencesini çevredeki vatandaşlar ‘mesafe sıfır’ diyerek cep telefonuyla kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan ve vatandaşların ağzını adeta açık bırakan görüntü, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerindeki bir plazanın terasında bugün çekildi. 50 kişiye yakın grup, terasa çıkıp meşale yakarak bir anda eğlenmeye başladı.

Dar alanda sosyal mesafenin sıfır olduğu eğlencede, dans eden guruptakilerin çoğunun maske takmadığı gözlendi. Sloganlar da atan grubun eğlencesi, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar o anları ‘mesafe sıfır’ diyerek sosyal medyada paylaştı. Eğlencenin yaklaşan yılbaşı öncesi gerçekleştirildiği ileri sürüldü. (SM-İA-



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