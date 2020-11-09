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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan kurtuldular

Antalya'da hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan kurtuldular

kazanın güvenlik kamerası

Görgü Tanığı Kamera Güvenlik Kamerası Aşırı Hız Trol 

-araçların görüntüsü
-detaylar
-görgü tanığının olayı anlatması

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolsüz kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve araçlardan birinin büyük hasar aldığı kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, aşırı hızlı olduğu gözlenen araçlardan bir tanesi çarpmanın şiddetiyle geldiği yöne geri döndü. Kaza Aşağı Hisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Altunbayrak’ın kullandığı 15 ABC 358 plakalı Tofaş marka otomobil ile Hükümet Caddesinde seyir halindeki Batuhan Çakal’ın kullandığı 41 EC 652 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Har iki aracın da hızla girdiği kazada araçlardan birinin ön motor bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, araçların aşırı hızlı oldukları gözlenirken, araçlardan bir tanesi çarpışmanın şiddetiyle 20 metre gittikten sonra geldiği yöne geri döndü. Kaza anından birkaç saniye önce yoldan yaya olarak geçen vatandaş ve araçta bulunanlar kazayı şans eseri yara almadan atlattılar. Kazanın meydana geldiği kavşakta işyeri bulunan ve 20 Eylül 2020 tarihinde işyerinin karşısındaki işletmeye yemek servisi yaptığı sırada geri geri gelen bir otomobilin çarptığı Pakize Acar isimli kadın, kavşakta her gün kaza yaşandığını belirterek “Yetkililerden bir an önce bu kavşağa önlem almalarını istiyoruz. Artık kaza görmekten bıktık. Önlem almak için birilerinin ölmesi beklenmesin” dedi.
(AK-
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