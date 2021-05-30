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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da feci ölüm... Ailesine yardıma geldi, traktörün altında böyle kaldı

Antalya'da feci ölüm... Ailesine yardıma geldi, traktörün altında böyle kaldı

İki kardeşin yolda yürümesi

Küçük Kız Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri Mevsimlik İşçi 

-Traktörün yoldan tarafta yürüyen Fadime'ye çarpması
-Traktörün kızı altına alması
-Ailenin feryatları

( ANTALYA )- 7 yaşındaki kız çocuğu kardeşiyle yolda yürürken, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti ANTALYA

- Şanlıurfa’dan ailesine yardım etmek için Antalya’ya gelen kız çocuğu traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Elmalı ilçesi Çukurelma Mahallesi’nde 2 gün önce öğle saatlerinde meydana geldi. Seradan çıktığı öğrenilen sürücü H.T., traktörüyle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı yönde kardeşiyle el ele yürüyen kıza çarptı. Traktör yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Ön ve arka tekerin üzerinden geçtiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan çocuğun cenazesi memleketi Şanlıurfa’da toprağa verildi.
İsminin Fadime olan küçük kızın, ailesinin Elmalı’da mevsimlik işçi olarak çalıştığı ve kendisinin de 2 gün önce onlara yardım etmek için geldiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kardeşin yoldan yürürken arkalarından gelen traktörün 7 yaşındaki kız çocuğunu altına alarak üzerinden geçtiği anlar görüldü.
Olay sonrası yaşananlar ve ailenin feryatları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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