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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren hükümlü adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren hükümlü adliyeye sevk edildi

- Zanlının güvenlik kamerası kayıtlarında br kişiyi kovalaması ve ateş emesi - Zanlının adliyeye sevki Antalya 'da cezaevinden izinli çıkarak karısını öldüren hükümlü adliyeye sevk edildi - Silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde, cezaevinden izinli çıktıktan sonra boşanma aşamasındaki eşini öldürüp bir kişiyi de yaralayan koca, adliyeye sevk edildi.Oba Mahallesi'nde 21 Mart'ta takip ettiği eşi Rabia D'yi (34) silahlı saldırı sonucu öldürüp, yanındaki H.B'yi de yaraladıktan sonra kaçan Besat D'nin (52) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen Besat D, adliyeye sevk edildi. Besat D'nin bu sırada kendisine destek veren bir arkadaşına "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, sen rahat ol" cevabı verdiği duyuldu.Bu arada, boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Rabia D'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri de tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Rabia D'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.Öte yandan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Besat D'nin elindeki silahla, motosikleti kullanan H.B'yi kovalaması ve ateş etmesi yer alıyor.Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü Besat D, Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi Rabia D. ile motosikleti kullanan B.D'yi silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Rabia D. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin Alaiye Caddesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakalanmıştı.

Hastane Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 

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