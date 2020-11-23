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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANTALYA - Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

- Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan hırsızlık anıAlanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde park halindeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Mahmutlar Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalındığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan 3 zanlının eşkalini belirledi. Şüphelilerin aynı gün iki adreste daha hırsızlık olayına karıştıklarını tespit eden jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde park halindeki motosikletin çalınması ve hırsızlık zanlılarının caddede yürümesi yer alıyor. Öte yandan, motosikletleri çalınan 3 kişi, hırsızları yakalatanlara ödül vaadinde bulundu.

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