ANTALYA - Alanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
- İki kadının site bahçesinde bir kadını darbetmesinin Güvenlik kamerası görüntüleriAlanya'da bir kadının iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir sitenin bahçesinde bir kadının, iki kadın tarafından darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Demirtaş Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde, öğretmen olduğu öğrenilen H.D. ile komşuları E.C. ve B.Ç. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden üç kadını çevredekiler ayırdı.Kavganın ardından H.D, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınlardan E.C. ve B.Ç'nin H.D'ye saldırması yer alıyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım