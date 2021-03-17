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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - 5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü

ANTALYA - 5 gündür aranan üniversite öğrencisi için denizde çalışma yürütüldü

- AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerinden görüntüler - Lara falezler bölgesinden görüntülerANTALYA (AA) - Antalya 'da kayıp üniversite öğrencisi için denizde çalışma yapıldı.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'dan (33) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.Özkan'ın en son Muratpaşa ilçesindeki falezlerde görülmesi üzerine bölgede arama başlatıldı. Falezlerde Özkan'a ait kulaklık bulununca kayalıklarda drone, denizde ise AKUT, AFAT ve sahil güvenlik ekipleri balık adamlarla çalışma yaptı.Bölgedeki arama çalışmaları sahil güvenlik ekiplerinin koordinesinde sürüyor.

Polis Kayalı Gesi Sahil Güvenlik Üniversite Öğrencisi 

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