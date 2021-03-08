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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

ANTALYA - 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

- Olay yeri detay görüntü - Ahmet Korkmaz ile röportaj Antalya 'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulunduANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.Memurevleri Mahallesi'nde yaşayan emekli Mehmet Ali Güneş, oğlu Galip'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.Eve gelen sağlık ekibi, Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Güneş'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Güneş'in dayısı Ahmet Korkmaz, gazetecilere, yeğeninin gece 02.00'ye kadar kardeşine ders çalıştırdıktan sonra uyuduğunu söyledi.

Sabah kahvaltı için çağrıldığında Güneş'in hareketsiz yattığının görüldüğünü belirten Korkmaz, "Küçükken beyin ameliyatı oldu. Onun dışında bir hastalığı yoktu. Sağlıklıydı. Neden öldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Sağlık Ekibi Ders Çalış Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi Ameliyat 

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