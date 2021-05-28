Annelerin sesini müzikle bastıran HDP’ye tepki

-Gelmeleri ve yürümeleri

-Ellerindeki Türk bayraklar

-Açtıkları pankart

-HDP müziği ve annelerin sesi

-HDP’ müziği ile anlaşılmayın annelerin sesi

-Müzik nedeniyle açıklama yapamayan anneler

-Açıklamanın HDP binasından 50 metre mesafede yapılması

-Bir annenin konuşması

-Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayval’nın konuşması

- Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür ,Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar konuşması



( HAKKARİ )- Hakkarili annelerin “Evlat Nöbeti” 8. haftasında HAKKARİ



- Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 8'inci kez basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı. HDP binasında çalınan yüksek sesli müzik ise annelerin tepkisine neden oldu. Annelerin eylemine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Furkan Kaplan ile bazı şehit aileleri de destek verdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler de 8’inci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Mukaddes Akar Sokağında bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve değişik pankartlarla ‘Terörü Lanetliyoruz', 'Diyarbakırlı Annelerin Yanındayız’, ‘Kahrolsun PKK', ‘Kahrolsun HDP' sloganları atarak HDP il binası önüne doğru yürüdü. HDP binasında yüksek ses müzikle karşılaşan aileler, megafonla da sesi bastıramayınca duruma tepki gösterdiler. Anneler seslerini yükseltmelerine rağmen HDP binasında çalınan yüksek müzik annelerin sesini bastırdı. Müzik nedeniyle açıklama yapamayan anneler, HDP binasından 50 metre mesafede açıklama yaptılar. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, HDP’nin yüksek sesli müziği ile PKK yandaşlığını bir kez daha gözler önüne serdiklerini belirterek tepkilerini dile getirdiler. HDP’nin acilen kapatılması gerektiğini belirten başkanlar, HDP’nin kapatılması için ellerinde geleni yapacaklarını söylediler. HDP’nin kapatılması halinde davul zurna alarak HDP binası önünde çalacaklarını söyleyen başkanlar, HDP’nin yüksek müziğini portatif olduğunu iddia ettiler. Yaşlı anne ve babaların da aralarında bulunduğu annelerin eylemi basın açıklamasıyla sona erdi. (FT-MSA-Y)

