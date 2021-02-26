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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Anne ve çocuğun metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada

Anne ve çocuğun metrelerce sürüklendiği feci kaza kamerada

kaza anı güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Yaya Geçidi Çalışan Anne 

-kaza sonrası yoldan detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna otomobil çarptı. Anne ve çocuğunun metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde meydana geldi. Jandarma Kavşağı’ndan Gümbet Kavşağı’na doğru seyir halinde olan bir otomobil, karayolunda yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 yaşındaki çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 32 yaşındaki anne Burcu Turnuklu ile 3 yaşındaki çocuğu Talha Turnuklu metrelerce asfalt zeminde sürüklendi. Kaza sonrası otomobil içerisindeki ve çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Kaza sonrası tesadüfen bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuğun vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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