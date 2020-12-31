Ankara Valisi Vasip Şahin yılbaşı öncesi denetlemede bulundu

-Tır denetimi

-Yolcu otobüsü denetimi

-Vali Şahin açıklama

-Genel ve detay



( ANKARA )- Ankara Valisi Vasip Şahin:- “Bu gece itibariyle 15 bin polis arkadaşımız 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada”- “Tüm emniyet olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir azalma yaşadık”- “ Hedefimiz sıfır olaydır, sıfır huzursuzluktur” ANKARA



- Ankara Valisi Vasip Şahin yılbaşı öncesi otomobillerde, tırlarda ve yolcu otobüslerinde pandemi denetiminde bulundu. Vali Şahin, ”Bu gece itibariyle 15 bin polis arkadaşımız 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada” dedi.

Ankara Akıncı Gişeler’de yapılan denetimde Vali Şahin durdurulan otomobil, tır ve yolcu otobüslerinde İçişleri Bakanlığının yayınladığı korona virüs genelgesi doğrultusunda denetimde bulundu. Otomobil ve tırlara sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Şahin, yolcu otobüslerinde ise maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini belirterek durdurulan araçlardaki yolculara iyi yıllar diledi.Ankara Akıncı Gişeler’deki denetimde Ankara Valisi Vasip Şahin’e, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, çok sayıda jandarma ve emniyet çalışanı eşlik etti.“Bu gece itibariyle 15 bin polis arkadaşımız 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada”Denetimin ardından açıklamada bulunan Vali Şahin, Türk halkının yeni yılını kutlayıp iyi dileklerini iletti. Yılbaşı gecesi 15 bin emniyet çalışanı ve 3 bin 800 jandarma çalışanının sahada olduğunu belirten Şahin, ”İnşallah 2021 yılı hepimiz için, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve kardeşlik vesilesi olur. Cenab-ı Hak’tan bunu temenni ediyorum. 2020 yılı biliyorsunuz sıkıntılarla, acılarla ve pandemi nedeniyle oldukça yoğun günler geçirerek tamamlandı. İnşallah 2021’de bunu bir daha yaşamayız diye ümit ve temenni ediyorum. Bu gece itibariyle 15 bin polis arkadaşımız 3 bin 800 de jandarma arkadaşımız olmak üzere 18 bin 800 personelimiz sahada. Vatandaşımızın huzur, sağlık ve emniyet içerisinde yeni yıla geçmeleri için görev başındalar. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız var. Tüm görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bugün hastanelerimizde pandemi nedeniyle görev yapan hem de yılbaşı nedeniyle oluşabilecek ekstra müracaatları karşılamak üzere görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza itfaiyesinden elektrik kurumuna, kanalizasyona kadar diğer hizmetlere kadar görev alan tüm kamu görevlilerine özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Tüm emniyet olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir azalma yaşadık”Ankara’da Valilik olarak hedeflerinin sıfır olay ve sıfır huzursuzluk olduğunun altını çizen Vali Şahin, ”Tabi Ankara huzurlu bir kent. Başkent olarak yüzümüzü ağartan bir kent. Ankara’da bu yıl kısaca bir bilgi vermek istersem, tüm emniyet olaylarında bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir azalma yaşadık. İnşallah 2021 yılında bu azalma çok daha yüksek oranda gerçekleşir. Hiç olaysız günler, yıllar geçiririz. Hedefimiz sıfır olaydır, sıfır huzursuzluktur. Onun için bu hedefe varıncaya kadar gayretle durmaksızın çalışacağız. Daha önce otuzlara varan günlük hırsızlık olayı, bugün artık günde ortalama iki buçuğa düştü. Bu Ankaralıların hassasiyetidir. Onların dikkati, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olması sonucudur. Ama güvenlik kuvvetlerimiz de gerçekten fedakarca olayların üzerine gidiyor. Hiçbir olayı aydınlatmadan peşini bırakmıyorlar. İnşallah Ankaralılara çok daha güvenli bir Ankara yaşatacağız. Bunu tabi vatandaşlarımızın da bize yardım, katkı ve destekleriyle sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.



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