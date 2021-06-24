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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Telefon hırsızlığı zanlısı AŞTİ'de yakalandı

ANKARA - Telefon hırsızlığı zanlısı AŞTİ'de yakalandı

- Zanlının kendi telefonunu şarja takarak bayideki yeni telefonu cebine almasıTelefon hırsızlığı zanlısı AŞTİ'de yakalandıANKARA (AA) - Etimesgut'ta bir firmadan cep telefonu çalan şüpheli memleketine gitmek için geldiği AŞTİ'de gözaltına alındı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Etimesgut Şehit Hikmet Özer Caddesi'nde telefon satan bir iş yerine gelen kişi tezgah üzerindeki cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldı.Durumu fark eden firma sahibinin polise başvurması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.Şüpheli M.Ç'nin ikametinin Adana olduğunu belirleyen ekipler durumu AŞTİ'deki ekiplere bildirdi. Memleketine gitmek üzere AŞTİ'ye gelen şüpheli gözaltına alındı.İlk başta suçlamaları reddeden M.Ç. hırsızlık yaptığı görüntüler izletilince çaldığı telefonu AŞTİ içerisinde bir iş yerine sattığını itiraf etti. Bunun üzerine söz konusu telefon satış bayisindeki görevlisi S.S. de hırsızlık malı satın aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.Şüphelilerin, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Muhabir Güvenlik Kamerası Gözaltı Hırsız Cep Telefonu 

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