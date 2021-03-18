ANKARA - Soylu: “Bizim bu vatana olan hissiyatımız bambaşkadır'
ANKARA - Soylu: “Bizim bu vatana olan hissiyatımız bambaşkadır" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun salona gelişi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şehit aileleri ve gazilerle sohbeti - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması - Kuran - ı Kerim tilaveti - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi. (1)
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