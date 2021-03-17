Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde operasyon düzenlendi (2)

ANKARA - POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde operasyon düzenlendi (2)

- Operasyon düzenlenen eve ekiplerin girmesi - Evde arama yapılması - Ele geçirilen para, çek - senetlerPOS cihazı ve çek - senet tefeciliğine yönelik 55 ilde operasyon düzenlendi - Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında adli işlem başlatılan 317 şüpheliden 232'si gözaltına alındıANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, "POS cihazı ve çek - senet tefeciliği"ne yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda haklarında adli işlem başlatılan 317 şüpheliden 232'sinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, "POS cihazı ile tefecilik ve çek - senet tefeciliği" yaptıkları belirlenen ve uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek - senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Kredi Kartı Pos Cihazı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement