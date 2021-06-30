Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Gölbaşı’nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı

ANKARA - Gölbaşı’nda kurban satış ve kesim tesisi açıldı

- Törenin yapıldığı açık alan - Kuran - ı Kerim tilaveti - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in konuşması - AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın konuşması - Toplu açılış töreniGölbaşı’nda kurban satış ve kesim tesisi açıldıANKARA (AA) - Ankara ’nın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Belediyesi tarafından kurbanların güvenli ve steril bir ortamda kesilebilmesi amacıyla geçen yıl yapımına başlanılan kurban satış ve kesim yeri hizmete açıldı.Açılış töreninde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Gölbaşı'nın sanayisi, tarımı ile her alanda gelişeceğini söyledi.

Turan, "Biz Cumhur İttifakı olarak hizmette her zaman yanınızdayız. Sizlerden istediğimiz, algı yapanlara ve yalan söyleyenlere gerekli dersi verin. Nerede, sandıkta." dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Gölbaşı’na büyük hizmetler getirmenin mutluluğunun yaşadığının söyledi.

Şimşek, “100 bin metrekare alana kurulan tesisimiz, A ve B blokları olmak üzere 8 bin 530 metrekarelik kapalı alanı, bin 680 büyükbaş hayvan kapasiteli 56 ve 100 küçükbaş hayvan kapasiteli 16 padok, 4 adet 125 büyükbaş hayvan kapasitesi ve bir adet 250 küçükbaş hayvan kesim kapasiteli mobil kesim üniteleri tesisimizde yer almaktadır. Mobil kesim ünitelerinde bir günde 400 büyükbaş, 250 küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilebilecek. 50 adet güvenlik kamerası alanın 24 saat kesintisiz güvenliğini sağlayacak, ücretsiz internet hizmeti sunacağız. Aynı zamanda ailelerin kurbanları keserken, çocuklarında vakit geçirebileceği oyun alanı oluşturduk." diye konuştu.
Konuşmaların ardından tesis hizmete açıldı.Törene Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı İnan Emir, Ankara Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, İlçe Müftüsü Ahmet Dilek, STK başkanları, TKDK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış Töreni Kapalı Alan Güvenlik Kamerası Büyükbaş Hayvan Ücretsiz İnternet 

İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı