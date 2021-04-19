Ankara'da dengesini kaybeden şahsın 3'üncü katın balkonundan düştüğü anlar kamerada



- Ankara’nın Çubuk ilçesinde ikamet ettiği binanın 3'üncü katından düşerek yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Düşme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Ankara’nın Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesinde meydana geldi. 3’üncü kattaki evinin balkonuna çıkan M.G. dengesini kaybederek yeri çakıldı. Olayı gören çevredeki komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ekipler M.G.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Yaralı M.G.’nin 3’üncü kattan düşme anı ise çevredeki apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.



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