Aniden yola fırlayan küçük kıza otomobilin çarptığı anlar kamerada

-Yaralının ambulansta tedavisi

-Ambulansın ayrılışı

-Kaza yeri detay ve genel görüntüler



( ANTALYA -ÖZEL)-Küçük kızın bacağının kırıldığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevresine bakmadan yola fırlayan 9 yaşındaki Gül Çallı, seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Küçük kızın bacağının kırıldığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Emek Mahallesi Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek için araçlar arasından dikkatsiz bir şekilde yola fırlayan Gül Ç. (9) seyir halindeki Hasan Dönmez’in kullandığı 07 LUD 87 plakalı otomobilin sağ ön kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Gül Çallı’ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, küçük kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ambulansta tedavi sırasında annesiyle görüştürdüğü Gül Ç.'nin ‘Anne bacağım acıyor’ diye inlemesi yürekleri dağladı. Kaza anı kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, küçük kızın marketten alışveriş yaptıktan sonra yolu kontrol etmeden karşıya geçmek için araçlar arasından yola fırlaması ve otomobile yandan çarptıktan sonra yere düşme anı görüldü.



