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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aniden yola atladı, hayata kıl payı tutundu

Aniden yola atladı, hayata kıl payı tutundu

-Gencin kurtulması

( ANKARA )- O anlar araç kamerasına takıldı ANKARA

Araç Kamerası Kamera Altın 


- Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçerken trafiğin arasında kalan bir gencin son anda kurtulması araç kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Dörtyol Mevki E-90 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç az daha süratli bir şekilde geçen tırın altında kalıyordu. Genç son anda yaptığı refleksle kurtuldu. Yaşanan bu anlar araç kamerası tarafından görüntülendi. (BC -
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