Aniden yola atladı, hayata kıl payı tutundu



- Ankara'nın Polatlı ilçesinde karşıdan karşıya geçerken trafiğin arasında kalan bir gencin son anda kurtulması araç kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Dörtyol Mevki E-90 karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir genç az daha süratli bir şekilde geçen tırın altında kalıyordu. Genç son anda yaptığı refleksle kurtuldu. Yaşanan bu anlar araç kamerası tarafından görüntülendi. (BC -

