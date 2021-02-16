Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ana yola çıkan otomobile kamyonet böyle çarptı

Ana yola çıkan otomobile kamyonet böyle çarptı

"U" dönüşü yapmaya çalışan otomobil, kamyonete çarparken

Salar Kamera Güvenlik Kamerası Dikkatsiz Sürücü 

-4 yol kavşağında 2 otomobil çarpışırken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de dikkatsiz sürücülerin kaza yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, KGYS kameralarının kaydettiği bazı trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi" uyarısında bulunuldu. Kırıkkale'de kavşaktan "U" dönüşü yapmaya çalışan bir otomobil, ana cadde üzerinde seyreden kamyonete çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ve kamyonet savruldu. Maddi hasar oluştu Kent merkezindeki akşam saatlerinde meydana gelen diğer bir kazada ise ana cadde üzerinden seyreden otomobil, süratli gelen ticari araca çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı