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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AMASYA - Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AMASYA - Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Minibüs ile motosikletin çarpışması - Kaza yapan minibüsün çekiciye yüklenmesi Amasya 'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdıAMASYA (AA) - Amasya 'da minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Çağrı Keskin'in (30) kullandığı 05 DP 383 plakalı motosiklet, Göllü Bağları mevkisinde, Hayati Hıcın (58) idaresindeki 05 EP 939 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile motosikletteki İlker Eker (29) yaralandı.Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bu arada, kazı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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