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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amasya’daki feci tren kazası kamerada

Amasya’daki feci tren kazası kamerada

Kaza anı

Hemzemin Geçit Tren Kazası Güvenlik Kamerası Makinist Polis Ekipleri 

-ARŞİV-

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'nın Suluova ilçesinde hemzemin geçitte otomobillerin beklemesini fark etmeyen şahsın raylardan karşıya geçmeye çalışırken o sırada gelen trenin altında can verdiği feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hacıbayram Mahallesi'nde meydana gelen kazada hemzemin geçitten tren geçeceği için bariyerin yolu trafiğe kapatıp otomobillerin durduğu esnada durumu fark etmeyerek raylara doğru ilerleyen 37 yaşındaki Yakup Dol’a o sırada gelen tren çarptı. Kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabilen trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Dol, yolda hayatını kaybetti.
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