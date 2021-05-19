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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Amasya çocuk yuvasında coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Amasya çocuk yuvasında coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Marşların çalınması ve çocukların da eşlik etmesi

Yumurta Belediye Başkanı Çocuk Yuvası Halk Oyunları 

-Halat çekme, yumurta taşıma, halk oyunları
-Vali ve Belediye Başkanının hediyeler vermesi
-Üstü açık otobüsle çocukların gezdirilmesi
-Vali ve belediye başkanının konuşmasından görüntüler.

( AMASYA ) -Amasya çocuk yuvasında coşkulu 19 Mayıs kutlaması AMASYA

- Amasya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bahçesinde coşkulu bir kutlama etkinliği düzenlendi.
Devlet koruması altındaki çocuklar korona virüs (Kovid-19) önlemlerine dikkat edilerek gerçekleşen etkinlikte çeşitli oyunları oynayarak doyasıya eğlendi. Yöresel halk oyunları gösterisinin de yapıldığı etkinlikte Amasya Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar çocuklar tarafından hep bir ağızdan seslendirildi. Halat çekme oyununa Vali Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.
Masatlı ve Sarı çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla gençlerin bayramını kutladı. Etkinliğin sonunda çocuklar belediyenin üstü açık otobüsüyle şehir turu atarak keyifli bir gün geçirdi.
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